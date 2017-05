Les Talibans prennent un district au nord de l’Afghanistan

Deux jours après des affrontements entre les terroristes et les forces de sécurité, les talibans ont envahi samedi matin le district Qala-e-Zal, en Afghanistan, a informé Tolo News.

Le membre du Conseil de la province de Kunduz, Sayed Asad Sadat, a annoncé qu'il n'y avait aucune information sur les éventuels victimes et blessés.

Les talibans afghans ont annoncé fin avril le lancement de leur offensive de printemps baptisée « Opération Mansouri », du nom de leur ancien leader, promettant de viser en priorité les « forces étrangères » pour les chasser du pays. Ils envisagent également de créer des « institutions politiques » sur les territoires tombés sous leur contrôle.

