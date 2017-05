Syrie: les combattants kurdes repoussent une offensive de Daech

Des détachements des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont paré une attaque des djihadistes de Daech qui cherchaient à s'emparer d'un aérodrome militaire situé au sud-ouest de la ville de Tabqa (160 km à l'est d'Alep), annonce la chaîne télévisée Al Manar.

Daech continue à contrôler trois quartiers de la partie récente de Tabqa, le reste de la ville ayant été libéré par les détachements des FDS le 1er mai. En 24 heures, les combattants kurdes, noyau de la coalition, ont alors abattu 14 djihadistes.

© REUTERS/ Nour Fourat Les Forces démocratiques syriennes encerclent le QG de Daech à Tabqa

A la suite de combats acharnés qui ont duré plus de quatre jours, les Kurdes ont réussi à libérer un village situé à quatre kilomètres à l'est de Tabqa, bloquant ainsi la route qui mène à Raqqa, le fief des djihadistes de Daech en Syrie.

L'opération de libération de Tabqa a été lancée il y a 45 jours. Les FDS sont soutenues par des frappes de la coalition dirigée par les Etats-Unis. En outre, des marines américains sont impliqués dans l'opération.

Les avions de la coalition ont attaqué un convoi de Daech qui avançait vers la partie nord de Tabqa. Les frappes ont fait six morts parmi les djihadistes.

