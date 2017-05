Syrie: attentat dans un bus, plusieurs victimes

© REUTERS/ Rodi Said Syrie: les combattants kurdes repoussent une offensive de Daech

Des terroristes ont activé cinq engins explosifs placés dans un bus parti de Damas en direction de la ville syrienne d'Es-Suwayda, dans le sud du pays, relate la chaîne libanaise Al-Mayadeen.

Selon la chaîne, les bombes ont été actionnées à distance. L'attentat a fait plusieurs morts et blessés parmi les passagers, poursuit le média, sans toutefois préciser le nombre des victimes.

Située à 70 km au sud de Damas, Es-Suwayda, à l'inverse des villes voisines de Deraa et de Quneitra, est épargnée par les hostilités. Des combats entre l'armée syrienne et Daech se déroulent actuellement dans le sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne.

