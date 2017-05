Deux autres journalistes russes venus pour l’Eurovision refoulés par les Ukrainiens

Deux journalistes russes, accrédités pour l'Eurovision à Kiev, n'ont pas été admis à franchir la frontière russo-ukrainienne. Et ils ne pourront pas le faire pendant trois ans, a annoncé sur Facebook Oleh Slobodyan, le porte-parole du Service de la frontière d'État de l'Ukraine.

« Ce matin, le Service de la frontière d'État de l'Ukraine a refusé l'entrée à deux autres journalistes d'un média russe et leur a interdit l'accès sur le territoire ukrainien pour trois ans de plus », a publié sur Facebook M. Slobodyan.

Et d'ajouter qu'une telle décision avait été prise à cause de leurs visites en Crimée. Les noms des journalistes en question et le média concerné n'ont pas été révélés.

« Maintenant ils se trouvent au checkpoint, c'est pourquoi nous n'allons pas dévoiler le média où ils travaillent, ni leurs noms », a déclaré M. Slobodyan, cité par la chaîne ukrainienne 112 Ukraine.

Plus tôt, le photographe de l'agence Rossiya Segodnya Ramil Sitdikov n'avait pas été admis non plus en Ukraine, bien qu'il soit accrédité pour le concours musical.

Anton Gerachenko, un député de la Rada, a déclaré récemment que tous les journalistes qui se sont rendus en Crimée ne seront pas autorisés à venir à Kiev pour le concours.

Le lancement officiel du concours de l'Eurovision de la chanson 2017 aura lieu à Kiev ce dimanche. 42 pays prendront part à la compétition. La chanteuse Ioulia Samoïlova devait représenter la Russie mais les autorités ukrainiennes lui ont interdit d'entrer dans le pays. Ainsi, la Russie ne participera pas au concours 2017.

