Le Pentagone confirme une attaque de Daech contre une base militaire en Irak

Plusieurs kamikazes de Daech ont attaqué dimanche matin une base où sont cantonnés des conseillers militaires américains, dans le nord de l'Irak, confirme le commandement central des États-Unis (United States Central Command ou CENTCOM). L'attaque terroriste n'a pas fait de victimes parmi les conseillers militaires américains, mais a tué deux Kurdes.

Deux djihadistes ont actionné leurs ceintures d'explosifs à l'entrée de la base K1 dans la nuit de samedi à dimanche, et trois autres ont été tués par des peshmergas (combattants kurdes) qui contrôlent le secteur de Kirkouk, où la base est située.

