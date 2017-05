Pas de bouleversements en politique extérieure à attendre avec Macron

Commentant la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, Mme. Obichkina, spécialiste de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, explique qu'« En ce qui concerne la politique extérieure, je ne pense pas qu`il y aura de gros changements, dans la politique extérieure comme dans la politique intérieure, en comparaison avec la période précédente. Tout comme M. Hollande, M, Macron fait partie de l'establishment français pro-Otan », a déclaré à Sputnik Mme Obichkina.

Ainsi, selon Mme. Obichkina, cette orientation en faveur de Washington est un « choix conscient » de l'establishment français.

« Ce n'est pas parce qu'ils aiment les États-Unis, ou que l'expérience américaine leur paraisse attirante, mais parce que les États-Unis, c'est le pays le plus fort du point de vue technologique, militaire et économique ». C`est pour cela que quand les Français font leur choix dans le monde d`aujourd'hui, face à des menaces comme Daech, ils ont besoin d'assurer leur propre sécurité », a relaté Mme Obichkina.

D`ailleurs, selon l'analyste si cette approche contredit de bonnes relations avec la Russie « les relations avec elle [la Russie, ndlr] vont être sacrifiées en faveur de ce choix ». Elle n'a toutefois, pas exclu que Paris et Washington puissent se tourner vers Moscou en ce qui concerne la lutte contre Daech.

« Tout cela ne sont que des suppositions tandis que le choix en faveur de l'Otan c'est un choix conscient et très sérieux », a-t-elle ajouté.

D'après elle, la victoire d`Emmanuel Macron témoigne du fait que le slogan « Liberté, égalité et fraternité » est toujours d'actualité pour les Français.

« De nouvelles générations des Français sont élevées avec ce slogan et ils estiment que la société fondée sur les principes du respect des droits de chacun et de la solidarité, y compris de la part de l'État ne sont pas que des mots », a-t-elle commenté.

Par ailleurs, l'experte se montre inquiète de ce choix auquel des Français sont confrontés en choisissant entre les valeurs républicaines et celles qui sont proposées par le FN.

Selon Mme Obichkina, ce choix pourrait être expliqué par « une crise économique de longue durée qui a conduit à un taux de chômage élevé, des fermetures d'entreprises, une situation difficile des salariés et des régions entières en France, ainsi que l'absence d'espoir pour l'avenir ».

« Dans ce paradigme républicain dans lequel la France s'est développée après la Seconde Guerre mondiale, cela a influencé l'épanouissement des idées du FN. Emmanuel Macron lorsqu'il sera Président devra s'occuper de cela en premier lieu », a conclu Mme Obichkina.

Ce dimanche, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'à 19 h 00 et 20 h 00 dans les grandes villes, pour le second tour de la présidentielle française, opposant le fondateur d'En Marche! Emmanuel Macron et la candidate du Front national, Marine Le Pen.

Le taux de participation du second tour à 17 h 00 s'élevait à 65,30 %, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42 %), selon les données fournies par le ministère de l'Intérieur. À l'issue du décompte de 70 % des bulletins, Emmanuel Macron a été élu 8e Président de la Ve République avec 62,78% des suffrages exprimés au second tour, annonce le ministère de l'Intérieur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».