Victoire de Macron: Poutine prêt à un travail constructif avec Paris

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitations à Emmanuel Macron suite à son élection à la présidence de la République française, annonce le service de presse du Kremlin.

« Les citoyens français vous ont confié la direction du pays dans une période difficile pour l'Europe et pour toute la communauté internationale. La menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme belliqueux s'accompagne par une escalade des conflits locaux et par la déstabilisation de régions tout entières. Il est particulièrement important dans ces conditions de surmonter la méfiance mutuelle et de travailler ensemble pour assurer la stabilité et la sécurité internationale », indique le télégramme.

En outre, le président russe a confirmé sa volonté de travailler de façon constructive sur les questions bilatérales, régionales et globales avec Paris.

« M. Poutine a également souhaité à M. Macron santé, prospérité et succès sur à ce poste si important à la tête de l'État », a déclaré le service de presse du Kremlin.

Dimanche, la France a organisé le second tour de l'élection présidentielle qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec 66,06 % des votes. La candidate du FN a recueilli pour sa part 33,94 % des voix, a fait savoir le ministère.

