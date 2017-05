Moscou accuse Kiev de saper à nouveau l’application des accords de Minsk

Kiev sabote l'application des accords de Minsk, organise des provocations sur la ligne de contact dans le Donbass et ignore le volet politique des mesures prévues, a déclaré lundi à une chaîne TV russe le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que les accords de Minsk ne sont pas appliqués en premier lieu en raison d'un sabotage de la part des autorités ukrainiennes », a indiqué entre autres le ministre.

Et de souligner qu'il n'y avait pas d'alternative au processus de paix de Minsk.

La ligne générale approuvé par le président Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel consiste, selon lui, à poursuivre le travail dans le cadre du format Normandie, au niveau des leaders nationaux, des ministres et des experts, mais aussi dans le cadre du groupe de contact où sont représentés les autorités de Kiev et des délégués de Donetsk et de Lougansk (capitales des régions de l'est de l'Ukraine qui s'opposent à Kiev après le coup d'État survenu en 2014, ndlr), mais aussi de Moscou et de l'OSCE.

© Sputnik. Valery Melnikov L’armée ukrainienne pilonne neuf fois le Donbass en 24h

Les autorités ukrainiennes ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Selon le dernier bilan de l'Onu, le conflit a déjà fait près de 10 000 victimes.

Le règlement du conflit est examiné notamment à Minsk (Biélorussie) lors des rencontres d'un groupe de contact qui a adopté, depuis septembre 2014, trois documents sur la désescalade du conflit. Cependant, les échanges de tirs continuent.

