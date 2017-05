Les portables des militaires chinois surveillés par un logiciel spécial

Les forces armées chinoises travaillent actuellement sur un programme spécial du suivi des téléphones portables qui informera automatiquement les autorités si les militaires dévoilent des informations secrètes, relatent les médias chinois.

D'après l'agence China News , le logiciel pourra être installé et désinstallé à distance et sera capable d'interdire l'accès à certains sites Web, d'imposer des limites d'heures de l'utilisation, ainsi que de surveiller l'usage de certains mots.

Si le programme enregistre une violation dans l'utilisation de l'Internet, il enverra automatiquement un message aux autorités.

De plus, il permet d'identifier le numéro et le modèle du téléphone de chaque utilisateur.

Le logiciel est actuellement en phase d'essai.

Il est précisé qu'un des objectifs principaux du développement du programme est la prévention des risques de fuite d'informations confidentielles. Selon l'agence, les restrictions à l'utilisation des téléphones portables ont souvent causé des plaintes de la part des militaires par le passé.

