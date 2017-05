Archipel contesté: la tension monte d’un cran entre Tokyo et Pékin

Un état-major de réaction du Cabinet du Premier ministre japonais a été créé suite à la présence de navires chinois aux larges des îles disputées de Senkaku (Diaoyu en chinois), relate la chaîne NHK.

© REUTERS/ U.S. Department of Defense Missiles THAAD: une pomme de discorde entre la Chine et le Japon

D'après le service de sécurité maritime japonais, quatre navires des garde-côtes chinois sont entrés l'un après l'autre dans les eaux territoriales du Japon et ont pénétré de 20 kilomètres dans la zone.

Jusqu'à présent, l'état-major s'appelait « état-major d'information ». Ce changement de nom montre la préoccupation croissante du Japon face à la situation actuelle. Les autorités japonaises ont transmis à la Chine une protestation diplomatique en déclarant que la zone au large des îles de Senkaku appartenait au Japon.

© AFP 2017 NOEL CELIS Le dirigeant philippin ordonne l'occupation d'îlots disputés en mer de Chine

La dernière fois, les bateaux chinois sont entrés dans les eaux territoriales japonaises le 24 avril.

L'archipel contesté de Senkaku, connu comme Diaoyu Qundao en Chine, complique les relations sino-japonaises depuis 2012 — quand le gouvernement japonais avait acheté à un vendeur particulier trois des cinq îles que Pékin considère comme faisant historiquement partie de la Chine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».