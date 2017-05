Un petit Poutine voit le jour dans la famille d'un militaire syrien

Un couple originaire de la ville de Banias (ville de l'ouest de la Syrie située entre Tartous et Lattaquié) a décidé d'appeler son nouveau-né Poutine en signe de reconnaissance à l'aide russe pour la Syrie, a fait savoir la chaîne Al-Khabar.

« J'ai choisi ce prénom en signe de reconnaissance au Président Vladimir Poutine pour sa position vis-à-vis de notre pays. Pour l'aide de l'armée et du peuple russe au Syriens dans leur lutte contre le terrorisme », a déclaré Nours Mayhoub, militaire de 29 ans qui vit actuellement à Sahnaya, une ville druzo-chrétienne en périphérie de la capitale syrienne Damas.

​Le petit Poutine est venu au monde samedi dernier. Son père l'a enveloppé dans les drapeaux russe et syrien. Selon ce dernier, ceci symbolise la « protection que l'armée et le gouvernement accordent à nos enfants ».

La mère du nouveau-né, Sylva Abbas, a avoué qu'elle était heureuse de donner ce prénom à son enfant et ce malgré les difficultés de prononciation, la consonne « p » n'existant pas en arabe. Elle assure qu'avec le temps elle parviendra à le dire correctement.

Le petit Poutine Mayhoub a une sœur aînée, Maria, indique la chaîne.

