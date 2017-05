Theresa May veut un pays «fort» toutes les 30 secondes dans son discours électoral

Le mardi 8 mai, la Première ministre britannique, Theresa May, s'est exprimée devant ses partisans à Londres dans le cadre de la campagne électorale, précisément un mois avant les élections générales 2017 qui auront lieu le 8 juin.

Le journal britannique Telegraph a compté que dans son discours, qui ressemblait plutôt à un mantra «fort et stable» pour réussir lors des prochaines élections générales, le chef du gouvernement a utilisé le mot «fort» dix fois, soit un «fort» toutes les 30 secondes en moyenne.

En particulier, Mme May a exhorté les électeurs à voter pour sa candidature pour qu'elle soit sur un pied d'égalité avec Emmanuel Macron, le Président français élu, pendant les négociations sur le Brexit.

« Il a été élu avec un mandat fort, qu'il peut utiliser comme une position forte pendant les négociations », a-t-elle ainsi déclaré.

« Au Royaume-Uni, nous devons nous assurer que nous avons un mandat aussi fort et une position de négociation aussi forte », a ajouté la Première ministre.

© REUTERS/ Stefan Rouseau Theresa May risquerait de perdre son soutien en cas d’élections anticipées

Les élections générales britanniques de 2017 auront lieu le 8 juin 2017. Lors du scrutin chacune de 650 circonscriptions électorales du Royaume-Uni élira un député à la Chambre des communes, chambre basse du parlement du pays.

Les élections, qui étaient initialement prévues en mai 2020, ont été convoquées à la demande de la Première ministre conservatrice Theresa May. Elles n'auront lieu que deux ans après les précédentes au cours desquelles le Parti conservateur, dirigé à l'époque par David Cameron, avait remporté la majorité absolue.

La décision d'abandonner l'Union européenne a été prise par les Britanniques lors du référendum du 23 juin 2016. Le 29 mars, Londres a officiellement lancé la procédure de divorce, ayant remis un préavis approprié au président du Conseil européen. En vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni devra se retirer de l'UE le 29 mars 2019, deux ans après le lancement du Brexit.

