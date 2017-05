Trump et Macron se rencontreront au sommet de l'Otan à Bruxelles

Le Président Donald Trump a l'intention de rencontrer son homologue français tout juste élu Emmanuel Macron le 25 mai à Bruxelles en marge du sommet de l'Otan, a annoncé la Maison-Blanche.

« Les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer le 25 mai lors de la réunion des leaders de l'Otan à Bruxelles », informe le communiqué officiel publié sur le site de la Maison-Blanche.

Le Président américain Donald Trump a téléphoné aujourd'hui M. Macron pour le féliciter pour sa victoire lors de l'élection présidentielle française du 7 mai. M. Trump a notamment exprimé son souhait de travailler étroitement avec le Président élu français.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».