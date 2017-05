Le Régiment immortel commémoré au Japon

L'action Régiment immortel, organisée samedi dernier à Tokyo, s'est déroulée dans une ambiance détendue. Les Russes « japonais », les diplomates et les membres de leur famille ont porté les photos de leurs grands-pères et arrière-grands-pères qui ont combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rubans de Saint-Georges ont été distribués pendant l'action.

« Nous nous sommes rassemblés pour la première fois sur le territoire de l'ambassade avec le personnel de l'ambassade et les citoyens de Russie résidant au Japon pour commémorer nos aïeux qui ont conquis la liberté et défendu l'indépendance de notre pays », a déclaré Evgueni Afanassiev, ambassadeur de Russie au Japon.

Фото с акции "Бессмертный полк" в Токио pic.twitter.com/jErP3haySk — Илья Ремесло (@iremeslo) 6 мая 2017 г.​

L'ambassadeur, dont le père a achevé la guerre à Berlin avec le grade de capitaine et les beaux-parents à Budapest, a noté qu'il importait de ne pas oublier les anciens combattants et l'exploit qu'ils ont accompli.

« C'est également important pour eux, peut-être nous voient-ils », a-t-il ajouté.

L'action à Tokyo a été organisée avec la participation du Conseil des compatriotes au Japon et l'assistance de l'agence Rossotroudnitchestvo.

