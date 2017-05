Macron élu: les félicitations de Pyongyang arrivent enfin

© REUTERS/ Christian Hartmann Les félicitations continuent d'affluer suite à la victoire de Macron

Avec l'Estonie, la France est l'un des deux pays européens à ne pas entretenir de relations diplomatiques officielles avec la Corée du Nord. Ceci n'a cependant pas empêché Pyongyang d'adresser ses félicitations au candidat élu à la présidence française, Emmanuel Macron.

Selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA, le message a été envoyé par Kim Yong-nam, Président de l'Assemblée populaire suprême, qui est le chef d'État de ce pays asiatique, même si la fonction est plutôt honorifique. Ce dernier a souhaité à M. Macron « de réussir dans son travail responsable en vue du développement et de la prospérité de la France ».

Ces dernières semaines, les tensions sont montées d'un cran autour des programmes nucléaire et balistique de Pyongyang qui n'abandonne pas ses tentatives de se doter d'un missile capable d'acheminer une ogive nucléaire sur le continent américain.

Pour sa part, le vice-Président américain Mike Pence a annoncé en avril la fin de la politique de « patience stratégique » à l'égard de la Corée du Nord.

