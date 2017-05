L'Otan veut plus de soldats britanniques en Afghanistan

© AFP 2017 Thomas WATKINS Afghanistan: les USA pourraient intensifier leur lutte contre les talibans

L'Otan a demandé au Royaume-Uni d'augmenter son contingent militaire en Afghanistan, relate la BBC. Une requête officielle à cet égard a déjà été transmise au ministère britannique de la Défense.

Toujours selon la chaîne de télévision, la question sera également évoquée dans le cadre d'une réunion entre le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et la Première ministre britannique Theresa May programmée pour le 10 mai prochain.

À l'heure actuelle, 500 soldats britanniques sont stationnés en Afghanistan. Ils sont chargés d'assurer la sécurité à Kaboul et de former les officiers locaux. Le nombre total de militaires de l'Otan déployés aujourd'hui dans le pays s'élève à 13 000 hommes, dont 8 400 Américains.

Lundi, le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, a annoncé que l'administration de Donald Trump envisageait de modifier la stratégie américaine en Afghanistan et d'accroître le contingent militaire US dans le pays.

L'Otan a officiellement terminé sa mission de combat en Afghanistan fin 2014, ses soldats n'ayant plus aujourd'hui en principe qu'une mission de formation et de conseil. Or, l'ancien Président américain Barack Obama n'a pas réalisé sa promesse de désengager les troupes américaines du pays.

