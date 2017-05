L'aviation syrienne mène des frappes massives sur Daech à Deir ez-Zor

L'Armée de l'air syrienne a effectué des frappes massives sur les positions des terroristes de Daech dans la province de Deir ez-Zor (nord-est de la Syrie), a annoncé la chaîne satellitaire syrienne.

« Dans la province de Deir ez-Zor, les unités de l'armée appuyées par l'aviation ont anéanti les positions et le matériel de combat de Daech près d'Al-Makaber. L'Armée de l'air a réalisé des frappes massives sur les positions de Daech dans la ville de Mouhssan et dans les localités d'Al-Mrat et d'Abou-Omar. Un grand nombre de terroristes, dont des mercenaires étrangers, ont été éliminés. 15 véhicules équipés de mitrailleuses de grand calibre ont été détruits », indique la source.

La télévision rappelle que Daech poursuit ses activités criminelles. Ainsi, à Deir ez-Zor, les djihadistes ont tiré des projectiles sur le quartier d'Al-Jour, faisant trois morts et dix blessés.

