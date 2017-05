La rencontre Lavrov-Trump fixée pour ce mercredi

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov rencontrera le Président américain Donald Trump ce mercredi à Washington, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

« Oui », ont confirmé des représentants du ministère à la question posée par les médias de savoir si cette rencontre était possible.

Auparavant, la Maison-Blanche avait également déclaré que cette rencontre aurait lieu. Avant cela, M. Lavrov tiendra des pourparlers avec son homologue américain Rex Tillerson.

En avril, le secrétaire d'État américain a rencontré le Président russe Vladimir Poutine. Lors de ces négociations, Moscou a confirmé son intention de résoudre les problèmes dans ses relations avec Washington, en particulier concernant le conflit syrien.

