La Maison-Blanche le confirme: aucun lien entre Trump et la Russie

Le Président américain Donald Trump n'a pas d'objections à l'ouverture d'une enquête sur ses prétendues liens avec la Russie, a déclaré aux journalistes mercredi le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer. Et d'ajouter que le Président n'avait pas d'affaires en Russie.

Une nouvelle accusation contre M. Trump a été formulée par le sénateur républicain Lindsey Graham, qui a déclaré le 9 mai qu'il fallait enquêter sur de prétendues relations d'affaires entre le 45e président et Moscou.

Selon le porte-parole du Président, Sean Spicer, Donald Trump a déjà chargé l'un des principaux cabinets juridiques de Washington d'adresser une lettre au sénateur Graham afin de lui notifier qu'il n'avait aucune affaire en cours avec la Russie.

Mardi, Donald Trump a démenti personnellement avoir des liens avec Moscou. Sur son compte Twitter, il a qualifié ces informations de « mensonge absolu » diffusé à même l'argent des contribuables.

Le Président américain Donald Trump a annoncé mercredi avoir licencié le chef du FBI James Comey en expliquant que ce dernier n'était pas en mesure de diriger de manière efficace le service de renseignement intérieur. M. Comey menait une enquête sur la prétendue intervention de la Russie dans la présidentielle américaine, qui n'a pourtant rien révélé. Le responsable déclarait que la Russie représentait « la plus grande menace à un pays sur Terre ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».