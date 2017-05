«Washington fait traîner en longueur la libération de Mossoul»

© AFP 2017 Aris Messinis 600.000 personnes ont fui leur foyer sur fond d'opération de Mossoul

Entamée en octobre 2016, l'opération visant à reprendre la ville irakienne de Mossoul des mains des djihadistes de Daech est compliquée par le manque d'armes modernes dans les forces gouvernementales, indique l'analyste irakien Ahmad al Sharifi. Selon lui, les États-Unis ne livrent « délibérément » pas des armes de haute précision à l'armée irakienne, ce qui entrave sa progression dans la zone de Mossoul.

En même temps, l'opération anti-Daech en Irak est compliquée par la position adoptée par certains pays de la région, qui placent leurs propres intérêts avant ceux de la lutte antiterroriste.

« La coalition internationale compte 62 pays, dont les États-Unis, qui disposent d'une énorme capacité militaire et des armes les plus modernes. Or, les raids des avions étrangers ne produisent pas d'effet vraiment écrasant. La guerre contre Daech est instrumentalisée pour faire pression sur les hommes politiques dans divers pays », explique l'interlocuteur de l'agence.

© REUTERS/ Goran Tomasevic Des djihadistes déguisés exécutent une quinzaine de civils à Mossoul

Toujours d'après lui, la Turquie cherche à « profiter de la situation difficile en Irak » et empêche l'entrée de l'armée irakienne dans les villes de Tal Afar et de Hawija. Pour sa part, l'Irak, englouti par une guerre avec le terrorisme, n'a pas les moyens de contrer les démarches d'Ankara, explique M. al Sharifi.

