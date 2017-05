Des membres des forces spéciales russes décorés pour leurs opérations en Syrie

Un groupe de 16 militaires d'élite russes a empêché une attaque puissante des terroristes du Front al-Nosra en Syrie, en renseignant l'aviation sur les positions des djihadistes.

Selon les militaires, quelque 300 militants ont tenté de les attaquer en utilisant des bulldozers et des véhicules de combat d'infanterie kamikazes.

« Nous sommes sortis de la bataille sans pertes grâce notamment aux bons abris et aux bonnes positions. Et pourtant, nous avons un grand avantage sur le plan de l'équipement, y compris des viseurs de nuit à imagerie thermique. Tout cela a contribué à notre succès », a raconté le commandant.

Le commandant du détachement a en outre salué la bravoure des militaires qui ont exécuté leurs tâches avec rigueur.

« Grâce à ces seuls facteurs, nous avons pu sortir de la bataille sans pertes », a-t-il conclu.

Suite à leurs actions courageuses, les soldats, dont les noms n'ont pas été révélés, ont reçu des décorations militaires et le commandant a été honoré du titre de Héros de la Russie.

Les forces des opérations spéciales russes font partie d'une mission de liquidation des dirigeants des terroristes syriens et participent à régler les frappes aériennes. Selon le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major des Forces armées russes Sergueï Roudskoï, l'apport des forces spéciales aux efforts de l'Aviation russe a représenté une contribution décisive à la libération de Palmyre en mars 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »