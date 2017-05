Plus de meurtres au Mexique que dans des pays en guerre

© AFP 2017 HECTOR GUERRERO Deux leaders d’importants cartels tués au Mexique près de la frontière US

Le Mexique a généré l'an dernier le plus d'homicides volontaires au monde, en excluant la Syrie en pleine guerre civile, révèle une étude de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS) cité par le journal britannique The Independent.

Au total, 60 000 personnes ont été tuées l'année dernier en Syrie, ravagée depuis 2011 par un conflit dévastateur, alors qu'au Mexique, 23 000 meurtres ont été recensés sur fond de confrontation incessante entre divers clans de trafiquants de drogue.

Selon Antonio Sampaio, expert de l'IISS, il est très rare que la violence criminelle atteigne les niveaux d'un conflit armé. « C'est pourtant ce qui se passe dans le triangle nord de l'Amérique centrale (Honduras, Guatemala, Salvador, avec 16 000 homicides), et surtout au Mexique », a indiqué M. Sampaio.

En troisième position du classement figure l'Irak, dont plusieurs provinces sont toujours contrôlées par les djihadistes de Daech, avec 17 000 personnes tuées, alors que l'Afghanistan est classé quatrième avec 16 000 meurtres. Parmi d'autres pays ayant enregistrés le plus d'homicides en 2016 figurent le Yémen, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud, ainsi que la Turquie et le Nigeria.

