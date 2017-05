Moscou: aucune preuve de l'ingérence russe dans les affaires US

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump dément à nouveau tous liens avec la Russie

Il n'existe aucune preuve attestant l'ingérence russe dans les affaires intérieures des États-Unis, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

« Nous connaissons la position du Président Trump à cet égard aussi bien que la position de ceux qui cherchent à prouver l'inverse. Mais le problème de ceux-ci consiste en ce qu'aucune preuve n'a été présentée jusqu'à présent », a déclaré M. Lavrov à l'issue d'une rencontre avec le dirigeant américain et le secrétaire d'État Rex Tillerson.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont publié un rapport accusant la Russie de s'être ingérée dans la présidentielle américaine en faveur du candidat républicain Donald Trump. Cependant, les services en question ont refusé d'en fournir des preuves, invoquant le caractère secret du document.

Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a affirmé pour sa part que les allégations visant Moscou étaient « dénuées de tout fondement ». Pour sa part, le nouveau chef de la Maison-Blanche a à plusieurs reprises démenti tout lien avec Moscou et les intérêts russes, qualifiant les rapports à ce sujet de "mensonges absolus".

