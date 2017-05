L'équipe de Trump? «Des hommes d'action qui veulent trouver une voie d'entente»

Le dialogue avec l'équipe de Donald Trump est dépourvu de l'idéologie qui caractérisait l'administration de Barack Obama, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en déplacement à Washington.

« Actuellement, notre dialogue est libre de l'idéologie qui caractérisait l'administration d'Obama. L'administration de Trump — le Président lui-même et son secrétaire d'État — sont des hommes d'action qui veulent trouver une voie d'entente », a déclaré le ministre russe à l'issue des rencontres avec Donald Trump et son homologue Rex Tillerson.

Sergueï Lavrov est en déplacement aux États-Unis du 9 au 11 mai. Il s'agit de sa première visite au pays depuis le changement d'administration présidentielle.

