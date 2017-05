La République populaire de Donetsk utilise « des technologies extraterrestres »

Accusé à de multiples reprises de l'utilisation d'armes secrètes dans la région de Gorlovka dans la République populaire de Donetsk (RPD), le chef de la RPD Alexandre Zakharctchenko a répondu qu'il s'agirait bien de « technologies extraterrestres ».

« Vous savez, en 2014, nous avons rencontré des extraterrestres. Ils nous ont transmis leurs technologies. C'est avec cela que nous menons le combat contre les Ukrainiens », a-t-il plaisanté en répondant à la question des journalistes.

© Sputnik. John Trust Moscou accuse Kiev de saper à nouveau l’application des accords de Minsk

Auparavant, les soldats du bataillon géorgien des forces de l'armée ukrainienne, sur la ligne de front dans le village Troitskoïe, ont dénoncé l'utilisation par les militants du Donbass d'armes invisibles et silencieuses. L'un des combattants du côté ukrainien a ainsi déclaré que les soldats du camp adverse s'avançaient en se cachant derrière « le brouillard et la neige ».

Les autorités ukrainiennes ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Selon le dernier bilan de l'ONU, le conflit a déjà fait près de 10 000 victimes.

Le règlement du conflit a été étudié notamment à Minsk (Biélorussie). Depuis septembre 2014, trois documents pour la désescalade du conflit ont été adoptés. Les échanges de tirs continuent pourtant.

