Des pilotes du Normandie-Niemen «défilent» avec le Régiment immortel à Moscou

Née sous le ciel de la guerre, l'amitié franco-soviétique ne plonge pas dans l'oubli, même 72 ans après la Victoire : parmi des centaines de milliers de portraits d'anciens combattants qui ont « défilé » mardi dans les rues de la capitale russe, on pouvait voir celui dédié à la mémoire des pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen, venus en 1942 prêter main-forte aux Soviétiques dans leur lutte contre les nazis.

Sur le tableau porté par deux participants du Régiment immortel, on peut voir quatre pilotes français, le drapeau de l'escadrille et des vues de Paris.

96 pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen, engagés sur le Front de l'Est, ont réalisé 5 240 missions, pris part à quelque 900 combats aériens et signé 273 victoires confirmées et 36 probables. 42 d'entre eux sont tombés lors de combats. 72 ans après la Victoire, la Russie garde rend toujours un vibrant hommage à ces aviateurs français.

© Sputnik. Pilotes du régiment Normandie-Niemen à l'aérodrome de Bourget

Née en Russie en 2012, la marche du Régiment immortel vise à rendre hommage aux combattants ayant contribué à la victoire et à commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Ses participants défilent dans les rues des villes russes en brandissant les photos de leurs parents ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. L'intérêt pour cette action ne cesse de grandir à l'étranger. L'année dernière, la marche du Régiment immortel a eu lieu dans 44 pays dans le monde. Cette année, elle s'est déroulée dans 90 pays, y compris en France.

Dans la capitale russe, la marche a réuni mardi près de 850 000 participants, un record absolu depuis sa fondation.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».