Savoir coûte que coûte: le chef du renseignement cambriolé en Lettonie

L'appartement de Janis Maizitis, le directeur du Bureau pour la protection de la constitution (Satversmes aizsardzības birojs, SAB), le service de renseignement letton, a été cambriolé, indique le site letton Mixnews , faisant référence à une source au sein du renseignement.

« Je peux confirmer que l'appartement de M. Maizitis a été cambriolé. Il n'y avait pas d'informations classifiées sur l'ordinateur portable qui a lui a été dérobé, c'était son ordinateur privé », a déclaré la représentante du Bureau Iveta Maura.

La police lettone a ouvert une enquête en lien avec l'incident. Le chef de la police, Ints Kuzis, a précisé que le cambriolage avait eu lieu il y a quelques jours. Outre l'ordinateur, les voleurs ont dérobé quelques possessions personnelles sans grande valeur.

Selon lui, toutes les pistes restent ouvertes pour résoudre ce crime, ajoutant que le quartier où habite le chef du renseignement letton n'a pas connu de vols auparavant.

