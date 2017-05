La CIA met en place un centre d’opération contre la menace nord-coréenne

« La création d'un Centre d'opération en Corée nous permet de mieux intégrer et diriger les efforts de la CIA afin de faire face aux menaces sérieuses pour les États-Unis et leurs alliés émanant de la Corée du Nord », a déclaré le directeur de la CIA, Mike Pompeo.

© AFP 2017 AARON TAM Un groupe d’attaque US dans le Pacifique ouest en réponse à la menace nord-coréenne

L'information publiée sur le site de l'agence précise que le centre travaillera « en étroite coopération avec la communauté du renseignement et l'ensemble de la communauté de sécurité nationale des États-Unis ».

Début mai, il a été annoncé que le directeur de la CIA s'était rendu en Corée du Sud où il a tenu une « réunion interne ».

