Peskov: trop tôt pour parler d’un dégel dans les relations russo-américaines

Le Kremlin reçoit avec un optimisme modéré les résultats de la rencontre entre le Président des États-Unis Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, mais le fait même d'un dialogue au sommet est positif, a signalé du Kremlin Dmitri Peskov.

« Il est encore tôt pour tirer des conclusions. Il est certes positif qu'une conversation soit menée et que les Présidents se soient déjà entretenus trois fois par téléphone. Suite à ce dialogue au sommet, M. Tillerson a été reçu à Moscou et M. Lavrov, à Washington. Ce sont des évènements positifs. Cependant, il faut les apprécier avec un optimisme modéré parce qu'un grand travail reste encore à effectuer », a déclaré M. Peskov en réponse à la question des journalistes sur les impressions que la rencontre entre MM. Lavrov et Trump a produits sur le Kremlin et si on pouvait parler d'un « dégel » dans les relations bilatérales.

Au cours de sa première visite à Washington depuis plusieurs années, Sergueï Lavrov a eu des négociations avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et a rencontré Donald Trump. Il a été déclaré à l'issue de la visite qu'en dépit des difficultés, Moscou et Washington « peuvent et doivent » contribuer en commun au règlement des problèmes internationaux, y compris en Syrie.



