Le bilan des protestations au Venezuela grimpe à 38 morts

Une autre personne a trouvé la mort mercredi, dans les altercations entre les forces de l'ordre et les manifestants dans la capitale vénézuélienne, Caracas, alors que 93 autres ont été blessées, relatent les médias occidentaux.

De violentes actions de protestations se déroulent au Venezuela de manière quasi quotidienne depuis début avril, sur fond de crise économique sans précédent dans ce pays riche en hydrocarbures. D'après les informations officielles, 38 personnes ont déjà trouvé la mort dans les affrontements, plus de 750 personnes ont été blessées et plus de 1 300 manifestants ont été arrêtés par la police.

© REUTERS/ Christian Veron Venezuela: hausse du salaire minimum sur fond de protestations

L'opposition, majoritaire au Parlement depuis les élections législatives de décembre 2015, accuse le Président Nicolas Maduro d'avoir plongé le pays dans le chaos économique et l'inflation rampante, de bafouer les lois en vigueur et de recourir à la justice en vue d'incarcérer ses adversaires politiques. Les manifestants réclament le départ de M. Maduro de son poste et l'organisation d'élections présidentielles anticipées.

