Autriche: un demandeur d'asile syrien condamné à vie pour l'exécution de soldats d'Assad

La justice autrichienne a condamné mercredi un demandeur d'asile syrien à la prison à perpétuité pour avoir tué 20 soldats blessés et désarmés de l'armée gouvernementale, annonce l'AFP.

L'homme, aujourd'hui âgé de 27 ans, a commis ses crimes entre 2013 et 2014, alors qu'il combattait dans les rangs d'une unité de l'Armée syrienne libre (ASL), dans la province de Homs, indique la source.

Le combattant, venu demander asile en Europe, a été arrêté en juin 2016 dans un foyer de réfugiés de l'ouest de l'Autriche, après avoir été dénoncé par un compatriote, précise l'agence. Les médias autrichiens précisent pour leur part que le Syrien se vantait devant d'autres réfugiés d'avoir « achevé » des soldats désarmés ou blessés qui ne pouvaient lui opposer aucune résistance.

© REUTERS/ Yves Herman La menace terroriste en Europe a un nouveau visage

Après avoir reconnu ces crimes, l'homme est ensuite revenu sur ses aveux, prétendant que ses propos avaient été mal interprétés. D'après l'agence Reuters, l'avocat de l'intéressé a annoncé son intention de faire appel de la décision.

C'est la première fois que la justice autrichienne juge un combattant pour la mort de soldats de l'armée gouvernementale syrienne.

