L’Ukrainienne Jamala, lauréate de l’Eurovision 2016, est invitée en Crimée

La chanteuse Jamala, qui a gagné pour l'Ukraine le droit d'accueillir l'Eurovision 2017 après sa victoire au concours de 2016 avec sa chanson « 1944 » évoquant la déportation par Staline des Tatars de Crimée, peut venir librement dans la péninsule, désormais russe, selon le représentant permanent de la Crimée auprès du Président russe, Gueorgui Mouradov.

© AFP 2017 Matthew Mirabelli Eurovision 2017: Juncker renonce à faire chanter le premier ministre ukrainien

Si l'artiste a des problèmes avec ses voyages en Crimée, ils sont liés à Kiev et aux personnes qui exercent une pression sur Jamala, et non à Moscou, car les autorités criméennes sont prêtes à l'inviter dans la péninsule, a-t-il souligné jeudi.

Il y a déjà deux ans, les autorités de Crimée ont déclaré qu'elles seraient heureuses de l'accueillir sur leur sol, a-t-il rappelé.

Les parents de la chanteuse habitent d'ailleurs en Crimée. Jamala a fait savoir qu'elle souhaiterait se produire dans la péninsule.

En revanche, les autorités ukrainiennes interdisent d'entrée dans leur pays des artistes russes qui se sont produits en Crimée. Elles ont interdit d'entrée, pour une période de trois ans, la chanteuse russe Ioulia Samoïlova, qui devait représenter la Russie Concours Eurovision de la chanson. Mme Samoïlova est accusée de s'être produite en 2015 en Crimée. La Russie ne participe donc pas au concours 2017.

