L’avion présidentiel de Trump aurait pu exploser en plein vol

Lors d'une procédure de maintenance de routine, les techniciens de la compagnie Boeing ont endommagé par mégarde un des systèmes de l'avion destiné exclusivement aux déplacements du Président américain et ont créé ainsi un risque d'incendie à bord, relate la chaîne CNN , se référant aux conclusions de l'enquête fédérale.

L'incident a eu lieu entre les 1er et 10 avril 2017 alors que l'un des deux Boeing 747-200B de la flotte présidentielle se trouvait, pour un entretien de routine, dans l'installation du holding à San Antonio (Texas).

Les enquêteurs ont notamment établi que les techniciens avaient utilisé des outils inappropriés lors d'un examen du système d'approvisionnement en oxygène de l'aéronef, ce qui avait entraîné une pollution de l'air circulant à l'intérieur de l'avion. D'après eux, cette défaillance mécanique aurait pu causer un incendie, voire une explosion lors du vol.

Les dommages causés à l'avion présidentiel s'élèvent à quatre millions de dollars. La compagnie estime avoir procédé aux réparations nécessaires à ses propres frais.

