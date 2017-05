Pour le président du jury ukrainien, l’Eurovision 2017 est un «théâtre de l’absurde»

Le président du jury ukrainien au Concours Eurovision de la chanson, qui se déroule ces jours-ci à Kiev, a commenté la situation actuelle et partagé son opinion sur le Concours.

« Non seulement je n'ai pas été invité sur le tapis rouge, mais je n'ai même reçu aucune invitation au Concours de l'Eurovision. Est-ce pour cela je dois m'adresser aux organisateurs? D'ailleurs, Jamala (lauréate de l'Eurovision 2016, ndlr) n'a pas non plus été admise sur le tapis rouge. Quel pays a déjà vu pareilles choses? Elle a remporté l'Eurovision et c'est grâce à elle que ce Concours a lieu. Mais cette artiste-là n'a pas droit au "tapis rouge", elle n'a pas non plus participé à la cérémonie d'ouverture. C'est quelque chose comme un théâtre de l'absurde. Et nous sommes, hélas, au premier rang de ce "théâtre" », a déclaré Youri Rybtchinsky, cité par le journal ukrainien Zerkalo nedeli.

Il a également souligné que ce n'était pas la première fois qu'il travaillait en tant que jury et que ce travail avait toujours été rémunéré. D'ailleurs, aucun contrat n'a été signé cette fois-ci.

« Nous ne savons même pas dans quelles conditions nous travaillons », a-t-il indiqué.

Le lancement officiel du concours de l'Eurovision de la chanson 2017 a eu lieu à Kiev le dimanche 7 avril. La première demi-finale s'est déroulée le 9 mai, la seconde le 11 mai. La finale est prévue pour le 13 mai.

