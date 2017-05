Supériorité tactique: voilà comment 16 soldats russes ont éliminé 300 terroristes

© Photo. Ministère russe de la Défense Assad compare la guerre en Syrie à la guerre de l’URSS contre le nazisme

Un groupe de 16 militaires d'élite russes a empêché une puissante attaque des terroristes du Front Al-Nosra en Syrie, en renseignant l'aviation sur les positions des djihadistes. Selon les militaires, quelque 300 militants ont tenté de les attaquer en utilisant des bulldozers et des véhicules de combat d'infanterie kamikazes.

Suite à leurs actions courageuses, les soldats, dont les noms n'ont pas été révélés, ont reçu des décorations militaires et le commandant a été honoré du titre de Héros de la Russie, ce qui ne doit rien au hasard, selon l'expert russe en sécurité internationale, Igor Nikolaïtchouk.

« D'emblée, je voudrais mettre en avant nos traditions militaires datant de l'époque de la guerre d'Afghanistan (entre 1979 et 1989, ndlr), quand nous étions confrontés au problème d'actions antiterroristes effectuées avec l'aide de petits groupes mobiles bien préparés », a-t-il souligné.

© AFP 2017 TIMOTHY A. CLARY Rencontre Lavrov–Tillerson à Washington: Ukraine et Syrie au menu

Et d'ajouter: « Depuis lors, nous sommes toujours en première ligne en matière de préparation militaire et d'utilisation des unités spéciales. (…) Entre-temps, nous n'avons eu de cesse de perfectionner nos méthodes de préparation. Les unités spéciales russes d'aujourd'hui sont constituées de troupes d'élite hautement qualifiées. »

Les forces spéciales russes font partie d'une mission de liquidation des dirigeants des terroristes syriens et contribuent au guidage au sol des frappes aériennes. Selon Sergueï Roudskoï, chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major des Forces armées russes, l'apport des forces spéciales aux efforts de l'aviation russe a représenté une contribution décisive à la libération de Palmyre en mars 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »