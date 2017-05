Séisme de magnitude 6,4 près des côtes du Salvador, dans le Pacifique

Un séisme de magnitude 6,4 a secoué mardi les côtes du Salvador, dans l’océan Pacifique, a annoncé l'Institut américain d'études géologiques (USGS).

Selon le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), le tremblement de terre a atteint une magnitude de 6,2.

Les secousses sismiques ont été enregistrées à 12h41, heure de Paris. L’épicentre du tremblement de terre se trouvait à 128 km au sud-ouest de la ville de San Salvador. Son foyer se situait à 40 km de profondeur.

​Aucune information pour l'instant quant à d'éventuelles destructions ou victimes, ni sur un risque quelconque de tsunami.

