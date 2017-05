«Une ceinture, une route»: un réseau électrique transasiatique, bientôt une réalité?

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool Les États-Unis et la Chine signent un accord commercial préliminaire

Le forum « One belt, One road » (« Une ceinture, une route ») sera-t-il une nouvelle route de la soie qui réunira la Chine, les pays asiatiques et l'Europe? À regarder l'agenda de cet événement, il a toutes les chances de le devenir et de relier plusieurs pays entre eux. Du moins par le biais d'un ambitieux projet de création d'un immense réseau électrique.

Venue de Moscou, l'initiative de mettre en place un « Anneau électrique asiatique » qui pourrait réunir les systèmes russe, chinois, sud-coréen et japonais sera annoncée par le Président russe Vladimir Poutine lors d'une des tables rondes prévues par l'évènement. Moscou laisse d'ailleurs la porte ouverte et invite tous les participants au forum à rejoindre le projet, a fait savoir ce mercredi l'assistant du président russe Iouri Ouchakov, rappelant que cette idée a été pour la première fois évoquée en 2016, lors du Forum économique oriental à Vladivostok.

Cette année, 29 chefs d'États et de gouvernements assisteront à la cérémonie d'ouverture du forum « Une ceinture, une route », et parmi eux, le Président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.

« Vladimir Poutine présentera la vision russe sur les perspectives du développement de la coopération économique sur le continent eurasiatique », a indiqué M. Ouchakov.

« Il proposera plusieurs initiatives concrètes destinées à construire les circuits logistiques les plus courts via le territoire russe ainsi que celui de l'Union économique eurasiatique afin d'acheminer des marchandises de l'Atlantique au Pacifique », a-t-il poursuivi.

Le forum «Une ceinture, une route » se tiendra à Pékin les 14 et 15 mai prochain.

