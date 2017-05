SPIEF 2017: le programme de Poutine sera «vaste et intéressant»

Le programme du Président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se tiendra entre les 1e et 3 juin sera très riche, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Il y de grandes préparations. Le Président aura un programme vaste et intéressant », a déclaré Peskov.

Il a également signalé que l'intérêt pour le forum de la part des participants étrangers était très grand.

© Sputnik. Grigory Sysoev Forum économique de Saint-Pétersbourg: Poutine interviendra à une réunion plénière

« L'intérêt est très élevé. Vous savez que le Premier ministre indien Narendra Modi visitera le forum. Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres lui aussi est invité. D'autres représentants étrangers, dont le chancelier autrichien Christian Kern, participeront au Forum économique international de Saint-Pétersbourg du 1e au 3 juin à Saint-Pétersbourg », a-t-il souligné.

Cette année, les événements du Forum vont se dérouler sous la devise « En quête d'un nouvel équilibre dans l'économie mondiale ». Les débats vont se dérouler dans cinq directions: la dynamique de l'économie mondiale, la formulation de l'ordre du jour de l'économie russe, les technologies qui changent la réalité, le capital humain comme vecteur clé du développement, des conversations sur l'avenir.

Les discussions se tiendront sous forme de tables rondes, de déjeuners d'affaires et de débats télévisés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »