Corbyn promet d'arrêter la confrontation entre le Royaume-Uni et la Russie

Si son parti remporte les élections législatives qui se tiendront au Royaume-Uni le 8 juin, le travailliste Jeremy Corbyn promet d'améliorer les relations entre son pays et la Russie.

« Nous travaillerons à l'arrêt de la confrontation avec la Russie », a déclaré M. Corbyn, intervenant à Chatham House (Royal Institute of International Affairs), à Londres.

Vendredi, Jeremy Corbyn a exprimé, dans le cadre de la campagne électorale, les principaux points en matière de politique étrangère et de défense que son parti prônait. Selon lui, il est nécessaire de maintenir un dialogue avec la Russie afin de « réduire le risque de conflit international ».

Le politicien a également promis que le Royaume-Uni continuerait, malgré le Brexit, à travailler avec l'Union européenne dans le domaine de la prévention des conflits.

