Cyberattaques: les Britanniques priés de ne consulter leur médecin qu'en cas d’urgence

© Sputnik. Natalia Silvestrova Une cyberattaque à l'échelle planétaire arrêtée grâce à un informaticien vigilant

Le service public de santé du Royaume-Uni (NHS) a été une des principales victimes de la vague de cyberattaques qui a déferlé samedi à travers le monde. Alors que l'offensive informatique a paralysé le fonctionnement de nombreux hôpitaux, les Britanniques ont reçu la consigne de ne pas prendre rendez-vous avec des médecins généralistes ce week-end, relate The Independent

« Nous sommes conscients d'un problème informatique affectant le fonctionnement de certains logiciels chez les médecins généralistes. Les patients sont priés de faire preuve de compréhension et d'attendre que le problème soit résolu », indique un message diffusé par le NHS Blackpool.

« Veuillez éviter de consulter votre médecin généraliste, sauf en cas de nécessité absolue », demande également le service.

Selon le média, des milliers de personnes ont essuyé les conséquences de l'attaque la plus importante contre le NHS. Le personnel du service demande à ses patients d'appeler leur médecin afin que ce dernier puisse les rediriger vers les institutions épargnées par le virus.

