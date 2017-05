Boycott au sommet: l’Inde boude la «Nouvelle route de la soie»

© Sputnik. Sergueï Gouneev Poutine dévoile les causes économiques du terrorisme et des migrations clandestines

New Delhi n'a pas envoyé de délégation officielle au forum international « Nouvelle route de la soie » qui se tient les 14-15 mai à Pékin, annonce l'agence PTI.

Bien que l'Inde ait reçu une invitation officielle, seuls des chercheurs indiens sont présents au forum, selon l'agence. Et pour cause: l'Inde cherche par son boycott à protester contre un projet routier qui traverse une partie du Cachemire, que New Delhi comme un territoire indien, y voyant une menace à sa souveraineté.

« Aucun pays n'acceptera un projet qui ignore les questions les plus importantes concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale », a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères.

L'initiative des « Nouvelles routes de la soie », qui fait l'objet d'un sommet depuis dimanche à Pékin, constitue un ensemble de projets d'infrastructures destinés à consolider les relations commerciales de la Chine sur trois continents: Asie, Europe et Afrique.

Le projet, lancé en 2013 par le président Xi Jinping, est connu en Chine comme "La ceinture et la route": une ceinture terrestre qui relie l'Empire du milieu à l'Europe occidentale via l'Asie centrale et la Russie; et la route maritime qui lui permet de rejoindre l'Afrique et l'Europe par la mer de Chine et l'océan Indien.

Quelque 65 pays, représentant 60% de la population et environ le tiers du PIB mondial, participent à l'initiative qui s'accompagne d'investissements chinois massifs.

