Le symbole des liens internationaux «c’est le thé, pas la soie», estime Lagarde

Christine Lagarde est intervenue le 14 mai au sommet « Nouvelle route de la soie » et a partagé son opinion sur l'initiative menée par Pékin.

« Je connais, bien entendu, l'initiative chinoise «Nouvelle route de la soie», je l'ai lue. Vous pensez, évidemment, à la soie, moi, je pense au thé », a-t-elle indiqué lors de son allocution, « Pourquoi c'est le thé? Où que vous soyez, à Pékin, à Moscou, à Londres, à Nairobi, n'importe où, même à Jakarta ou à Marrakech, on vous met du thé. Le thé c'est pour tous. Le thé est nécessaire ».

Selon la directrice du FMI, le thé est « un instrument de coopération entre le peuples ».

« Pendant des siècles, le thé a uni des cultures, des communautés, des peuples, il a relié les gens qui réalisaient des contributions économiques », a ajouté Mme Lagarde.

Elle a ensuite salué le projet « Nouvelle route de la soie », qui, selon elle, vise également à concilier des cultures, des communautés, à revitaliser l'activité économique et à améliorer la qualité de vie.

Des politiciens de premier plan de 100 pays — notamment 28 chefs d'État et de gouvernement — se réunissent les 14 et 15 mai au bord du lac Yanqi dans la banlieue de Pékin.

Ils participent au sommet sur le projet « Une Ceinture, une route » (ou « Nouvelle route de la soie »), programme économique ambitieux attribuant à la Chine le rôle de principal pôle d'intégration dans la vaste région de l'Eurasie, qui a été proposé par le président chinois Xi Jinping en automne 2013.

Il implique la création de réseaux d'infrastructure de transport globaux réunissant jusqu'à 60 pays sur trois continents — en Asie, en Europe et en Afrique. En mai 2015, pendant la visite de Xi Jinping à Moscou, la Russie et la Chine ont signé une déclaration conjointe sur la coopération dans ce projet et ont même avancé plusieurs initiatives conjointes lors des forums économiques orientaux qui ont suivi.

