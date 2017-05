Le chef-adjoint de Daech à Mossoul éliminé

Le chef-adjoint du groupe terroriste Daech à Mossoul a été éliminé, a annoncé le maire de la ville d'Al-Khalis, cité par la chaîne de télévision Al Sumaria, qui n'a pourtant pas évoqué son nom complet et la date de son élimination.

© AFP 2017 Aris Messinis 600.000 personnes ont fui leur foyer sur fond d'opération de Mossoul

Cependant, il a indiqué que par le passé le chef-adjoint de Daech éliminé était surnommé « le Zarqaoui d'Al Khalis », ce qui renvoie probablement au terroriste Abou Moussab al-Zarqaoui, qui, rapidement après la chute de Saddam Hussein en 2003, a fondé une cellule d'Al-Qaïda en Irak.

« On a des informations confirmées sur l'élimination du combattant qui était général de brigade dans les structures de force à l'époque de l'ancien régime, suite à une frappe aérienne dans la partie ouest de Mossoul, ainsi que de ses quatre assistants. Le combattant éliminé était "émir" d'Al-Qaïda dans la ville d'Al Khalis dans les années 2006-2007 », a déclaré le maire de cette ville, située dans la province est de Diyâlâ.

Après avoir commencé son activité criminelle dans la ville d'Al Khalis, le combattant éliminé l'a poursuivie dans d'autres villes irakiennes, et a fini par devenir le chef-adjoint de Daech à Mossoul.

« Le combattant éliminé était l'un des plus importants adjoints d'al-Baghdadi dans la partie ouest de Mossoul. Il était "la tête pensante" des lignes de défense de Daech », a conclu le maire.

