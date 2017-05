Condoleezza Rice: «les USA ont envahi l’Irak pour renverser Saddam Hussein»

Selon Mme Rice, les États-Unis ne sont pas allés en Irak afin d'apporter la démocratie mais pour renverser Saddam Hussein. Selon elle, cela revêtait un problème de sécurité. Le politologue norvégien Georg Jakobsen évoque les récents propos de l'ex-secrétaire d'État et en donne son interprétation à Sputnik.

« Nul doute qu'en Irak et en Afghanistan, les États-Unis se sont guidés avant tout sur des raisons de sécurité. Saddam Hussein ne disait rien d'armes de destruction massive (ADM) en sa possession, qu'il n'avait sans doute pas, mais personne n'en était sûr à 100 %. Je pense que tel est le sens de la déclaration de Condoleezza Rice », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et de préciser que Washington n'était pas certain de l'absence d'ADM en Irak et, compte tenu de la situation à l'issue des attentats du 11 septembre, les Américains ne voulaient pas risquer et avaient décidé d'aller en Irak pour détruire les ADM, s'il y en avait, et renverser du coup Saddam Hussein.

« L'instauration de la démocratie y était évidemment secondaire. […] Les États-Unis aspirent à refaire les autres pays […] sans penser aux conséquences éventuelles des réformes imposées », a indiqué l'analyste.

Selon ce dernier, cela a souvent eu un effet négatif, dont la montée en puissance du terrorisme et même la naissance de Daech.

« La tactique américaine visant à imposer la démocratie aux pays du Proche-Orient a échoué », a constaté le politologue, ajoutant que Washington devrait entamer des négociations avec Moscou afin de régler la crise en Syrie et discuter du sort politique du Président syrien Bachar el-Assad.

Et de conclure que la communauté internationale devait porter attention aux déclarations du Kremlin, Moscou étant devenu l'un des acteurs principaux sur la scène mondiale.

