Un avion de reconnaissance japonais disparait des radars

La chaîne japonaise NHK a informé le 15 mai que l'appareil était sorti des radars dans la région de Hokkaïdo.

Selon la chaîne, l'avion se trouvait à 30 km de l'aéroport de Hakodate, ou il devait atterrir. Il transportait un patient en urgence.

Aucune information quant au nombre de personnes à bord n'est disponible pour l'instant.

L'avion de reconnaissance LR-2 est un appareil à hélices, il fait 14 mètres de long et peut embarquer un équipage de 10 personnes. Le LR-2 est équipé pour le transport de malades graves et remplit également des fonctions de surveillance aérienne.

