Poutine: «La Russie n’est pas un pays qui a peur de quoi que ce soit»

L'économie russe ne sera pas absorbée par celle de la Chine, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite de deux jours à Pékin.

© Sputnik. Alexeï Nikolskiï Poutine joue un air au piano avant la rencontre avec Xi Jinping (vidéo)

« La Russie n'est pas un pays qui a peur de quoi que ce soit. Sans le moindre doute, les actions de la Chine ne visent pas à absorber [l'économie russe, ndlr] », a indiqué le Président.

Il a également souligné que la Russie ne faisait rien qui puisse nuire à ses propres intérêts.

« Nous prenons toutes les décisions ensemble. Nous ne prenons pas de décisions susceptibles de nous porter préjudice. Nous n'acceptons que les propositions qui nous profitent », a-t-il précisé.

Selon le Président, la Russie aurait tort de ne pas saisir les occasions que lui offre sa coopération avec la Chine.

« La Russie est ouverte à la coopération avec tous les pays, la Chine, elle-aussi, montre une ouverture similaire », a déclaré Vladimir Poutine, avant d'ajouter qu'il avait rencontré la veille les représentant de grandes entreprises européennes qui lui avaient confirmé cette volonté chinoise de coopérer.

