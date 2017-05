Zone euro: Merkel et Macron se disent ouverts à l’idée d’un changement de traité européen

Lors d'une rencontre du Président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin ce lundi, les deux dirigeants se sont dit ouverts à la possibilité de modifier le traité européen pour renforcer la zone euro.

« Nous avons évoqué brièvement ce sujet. Il est possible de modifier les traités si cela a du sens. Nous devons renforcer la zone euro. Ce n'est pas quelque chose qui doit être seulement négocié sur le plan intergouvernemental. S'il faut les modifier, je serais tout à fait prête à le faire », a souligné Angela Merkel.

D'après Emmanuel Macron, « il n'y aura pas de tabou », si une telle modification est nécessaire.

En outre, le Président français a appelé à effectuer une « refondation historique » de l'Europe, qui serait nécessaire face à la montée des populismes.

