L’Égypte doit se doter d'une cyberarmée pour combattre Daech sur Internet

Usama al Azhari a appelé à créer une cyberarmée pour faire face à Daech, a rappelé à Sputnik l'expert égyptien Omar Ali Hasan.

« Il se peut que cela puisse se réaliser et que le gouvernement nous octroie le financement nécessaire pour créer une armée électronique qui sera idéologiquement soutenue par al-Azhar [une des principales universités islamiques, ndlr] », a espéré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les djihadistes de Daech étaient très présents sur les réseaux sociaux, y ayant quelque 60 000 pages, alors que les sermons de l'Université al-Azhar se propageaient à travers des contacts, via un dialogue.

« L'interdiction législative de Facebook et de Twitter ne permettra pas de résoudre le problème. La société civile doit soutenir la création d'une armée électronique pour dissiper les mensonges propagés par Daech. La lutte doit être menée là où l'ennemi mène l'offensive. Quitter le champ de bataille implique une défaite », a conclu l'analyste.

