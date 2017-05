Des Fans ID pour la Coupe des Confédérations en Russie déjà commandés par 100 pays

Des fans de 100 pays ont déjà adressé leurs demandes afin de décrocher des passeports du supporter pour la Coupe des confédérations 2017 qui se déroulera en Russie entre le 17 juin et le 2 juillet, a annoncé le ministère russe des Télécommunications.

« Des citoyens de plus de 100 pays du monde ont déposé des demandes pour des passeports du supporter, qui visent à assurer aux spectateurs, avec des billets d'entrée, un accès aux stades confortable et rapide», lit-on dans le communiqué du ministère.

Parmi ces pays figurent l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, le Kazakhstan, le Mexique, le Royaume-Uni et beaucoup d'autres.

© Sputnik. Vitaly Belousov Ministère russe de l’Intérieur: vers un football sans les individus dangereux

Le Fan ID est une carte personnalisée en plastique qui comporte des informations personnelles, notamment le nom et le prénom, une photo, le numéro de la pièce d'identité et un moyen pour être contacté.

Personne ne pourra accéder au stade sans ce document, même si les billets sont en bonne et due forme. Les enfants devront également posséder leur propre Fan ID.

Ce document permettra aux étrangers et apatrides de voyager en Russie sans visa pour une période comprise entre 10 jours avant le premier match et 10 jours après le dernier match. Le Fan-ID permettra également aux supporters de bénéficier du service de transport gratuit pendant les jours des matches dans les villes accueillant la compétition, dans les transports publics urbains (excepté le taxi).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »