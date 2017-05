Trump divulgue des secrets à Lavrov: nouveau fake des médias US, selon Moscou

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a commenté sur sa page Facebook le scandale autour de la rencontre entre le Président américain Donald Trump et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

« Je vous rappelle que le 11 mai, j'avais lancé une mise en garde: quelques jours plus tard, les médias américains avait apparemment l'intention de lancer une information "sensationnelle" sur la rencontre entre Lavrov et Trump. Cependant, l'idée consistait aussi à l'illustrer avec des photos toutes aussi "secrètes" de la réunion, ce qui devait donner à ce nouveau fake de la solidité et de la crédibilité », a-t-elle écrit.

« Mais nous (les autorités russes) avons ruiné cette partie du plan de cette campagne informationnelle en publiant des photos conformément à toutes les lois de l'éthique professionnelle », a-t-elle conclu.

© AP Photo/ Russian Foreign Ministry Les photos de la rencontre Trump-Lavrov sèment la pagaille aux USA

Le Washington Post a annoncé lundi, se référant à des sources anonymes, que le président Donald Trump aurait divulgué au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov des informations classifiées concernant une opération du groupe terroriste État islamique en préparation. Le journal ajoute que la divulgation de ces informations sensibles pourrait donner des indications sur la façon dont elles ont été collectées et mettre en difficulté les sources. Pis encore, ces informations ont été communiquées par un partenaire des États-Unis qui n'avait pas donné l'autorisation de les partager avec Moscou.

La Maison-Blanche a pris ces accusations au sérieux, des démentis ayant été émis par les plus hauts responsables de l'administration américaine ayant participé à la rencontre entre Donald Trump et Sergueï Lavrov.

